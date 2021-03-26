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D-655 karayolunda yol çalışması uzun kuyruk oluşturdu

Düzce-Akçakoca-Zonguldak D-655 karayolu Çiçekpınar mevkiinde yaşanan çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle çalışma başlatılırken uzun araç kuyruğu oluştu.

DÜZCE 26.03.2021, 18:41
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D-655 karayolunda yol çalışması uzun kuyruk oluşturdu

Düzce-Akçakoca-Zonguldak D-655 karayolu Çiçekpınar mevkiinde yaşanan çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle çalışma başlatılırken uzun araç kuyruğu oluştu.

D-655 Karayolu Akçakoca Çiçekpınar Köyü mevkii Düzce istikametinde sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Karayolları ekipleri bölgede hemen güvenlik önlemi alırken alanda çalışmada başlatıldı.

Düzce Valiliğinden yapılan uyarıda D-655 karayolu Akçakoca-Düzce istikameti Çiçekpınar Köyü mevkiinde yapılacak yol çalışması nedeniyle Saat 18.00’dan itibaren 1 saat trafiğe kapatılacağı Düzce istikametine araç geçişine müsaade edilmeyeceği bildirildi. Yol çalışması nedeniyle ise uzun araç kuyruğu oluştu.
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