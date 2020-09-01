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D-100 karayolunda emniyetten trafik uygulaması
DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ŞUBE EKİPLERİ D-100 KARAYOLU ÜZERİNDE TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİMLERDE ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MASKE VE RUHSAT KONTROLLERİ YAPILDI
DÜZCE 01.09.2020, 16:15
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100 Karayolu üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde araç sürücülerinde maske ve ruhsat kontrolleri yapıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde araç sürücülerine yönelik denetimlerini hızlandırdı. D-100 Karayolu Gölyaka sapağında gerçekleştirilen denetimlerde binek, ticari, kamyonet, kamyon ve tır sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan uygulamada sürücülerin ehliyetleri, kimlikleri ve ruhsatları kontrol edilirken, araç içerisinde emniyet kemeri ve maske kullanılıp kullanılmadığı da kontrol edildi. Kontrol esnasında sıkıntısı olan sürücülere cezai işlem uygulandı.
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