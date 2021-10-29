Cumhuriyet turnuvasında dostluk kazandı

Düzce’de Cumhuriyet’in ilanının 98. yıldönümü dolayısıyla gazeteciler, veteranlar ve il müdürlerinin katıldığı voleybol turnuvasında dostluk kazandı.

Düzce’de her hafta gazeteciler ve il müdürlerinin yaptığı geleneksel voleybol maçları bu hafta Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirildi. Kentte görev yapan gazeteciler, eski voleybol veteranları, faal voleybolcular ile okulların beden eğitimi öğretmenleri ile resmi kurumların il müdürlerinin yer aldığı takımlar sahada kazanmak için ter döktü. Heyecanın üst seviyelerde yaşandığı mücadelelerde fairplay ruhu ile mücadele eden takımlar, Cumhuriyet ruhunu voleybol sahasına da yansıttı. 4’lü turnuva şeklinde yapılan mücadelede kazanan dostluk oldu.

Gazetecilerin takım kaptanı Ali Yıldız yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü dolayısıyla bu hafta maçımızı eski voleybol ustaları, faal voleybolcu yetenekli kardeşlerimiz ve beden eğitimi öğretmenlerimizle oynadık. Bize destek veren İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve değerli eşine, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’ya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ercan Öztürk’e, KOSGEB İl Müdürü Nejdet Yaşar Şahin’e, SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu’na, Düzceli ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ile tüm sporcu kardeşlerimize teşekkür ederiz" dedi.