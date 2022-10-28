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Cumhuriyet Bayramı çelenk sunumu gerçekleştirildi
DÜZCE (İHA) – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl kutlamaları öncesi çelenk sunumu Düzce kent meydanında törenle yapıldı.
DÜZCE 28.10.2022, 15:07
DÜZCE (İHA) – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl kutlamaları öncesi çelenk sunumu Düzce kent meydanında törenle yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl kutlamaları öncesinde kent meydanında çelenk sunumu gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkan vekili Hüdaver Gösterişli, şehit yakınları, gaziler, STK temsilciler, siyasi partilerin il başkanları, daire müdürleri ve şehir protokolü katılım sağladı.
Vali Cevdet Atay ve Belediye Başkan vekili Hüdaver Gösterişli çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi.