Cumayeri’ne sokak hayvanları bakımevi kuruluyor

DÜZCE (İHA) – Cumayeri’nde sokak hayvanları bakımevi projesi için çalışmalar başlatıldı. Vali Cevdet Atay, bölgeye giderek proje hakkında Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’ndan bilgi aldı.

Ülke genelinde sokak hayvanlarının toplatılması ile ilgili başlatılan çalışma sonrasında Cumayeri Belediyesi, ilçe içerisinde sokak hayvanları bakımevi projesini hayata geçirdi. Cumayeri içinde bir alanda yapılacak proje ile ilgili olarak konum ve detaylar belli olunca Düzce valisi Cevdet Atay ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nurhan Kartal, Cumayeri’ne giderek incelemelerde bulundu. Proje hakkında Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’ndan bilgiler alan Vali Atay ve beraberindeki heyet bakımevi yapılacak alanında fizibilite raporlarını inceledi.