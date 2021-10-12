Cumayeri’nde temizlik çalışması yapıldı

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi ekipleri kente bulunan camilerin tuvalet ve şadırvanlarında dezenfektanla temizlik çalışması yaptı.

Cumayeri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışmasına ara vermeden devam ediyor. Korona virüsün arttığı bu günlerde ekipler vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan camilerin tuvaletleri, abdesthaneleri ve şadırvanları temizlenerek dezenfekte edildi. Çalışmaların sıklıkla devam edeceği bildirildi.