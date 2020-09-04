Cumayeri’nde maske ve sosyal mesafe denetimi
CUMAYERİ İLÇESİNDE KAYMAKAM HALUK ÇAKMAK VE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOLOĞLU’NUN KATILIMIYLA KORONA VİRÜSE KARŞI SOSYAL MESAFE VE MASKE DENETİMİ DENETİM YAPILDI.
Cumayeri ilçesinde Kaymakam Haluk Çakmak ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun katılımıyla korona virüse karşı sosyal mesafe ve maske denetimi denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Türkiye genelinde bugün gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Cumayeri ilçesinde de ekipler sahaya indi. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak denetimlere bizzat katıldı.
Başkan Koloğlu, “Kaymakamımız Haluk Çakmak’ın katılımları ile ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ adı altında ilçemiz genelinde denetim gerçekleştirdik. Maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Denetimler kapsamında alandaki iş yerleri tek tek denetlendi. Denetim sırasında iş yerlerindeki çalışanlar ve vatandaşlar maske ve sosyal mesafe dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.
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