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Cumayeri’nde iki köyü birbirine bağlayan yol asfaltlanıyor
DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ İLE HAMASCIK KÖYLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOLDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI. DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY’DA BERABERİNDEKİ HEYET İLE BİRLİKTE ASFALTA ÇALIŞMASINI YERİNDE İNCELEDİ.
DÜZCE 28.10.2020, 11:05
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DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Dokuzdeğirmen Köyü ile Hamascık köylerini birbirine bağlayan yolda asfaltlama çalışması başlatıldı.
Düzce’nin köylerinde İl Özel İdaresi ekiplerince kış öncesinde asfaltlama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay da bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere gittiği Cumayeri ilçesinde çalışmaları yerinde inceledi. Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile birlikte Dokuzdeğirmen ile Hamascık köylerini birbirine bağlayan yolda başlatılan asfalt çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Atay, çalışmalarda görev yapan personele de kolaylıklar diledi.
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