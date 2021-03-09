Cumayeri zabıtası fırınları denetledi

Cumayeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırınları denetleyerek hijyen ve ekmek gramajlarına baktılar.

Cumayeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe halkının hijyenik ve gramajına uygun ekmek yemesi için harekete geçti. Sabah erken saatlerde fırınlarda denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri ekmek gramajlarıyla fırınlarda hem korona virüs kurallarına hem de hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına baktılar.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, “Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ekmek ve simit gramajlarıyla birlikte hijyen denetimlerini yapıyorlar. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Denetimlerimizi sık sık yapmaya devam edeceğiz. Burada amacımız fırıncılarımızın hijyenik ortamda ekmeklerini üretmeleri ve halkımızın güvenilir bir şekilde ekmeğini yemesini sağlamaktır” dedi.