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Cumayeri itfaiyesinin anında müdahalesi yangını önledi

DÜZCE(İHA) – Cumayeri ilçesi Elmalıdere mevkiinde yol kenarında başlayan yangın Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonucunca büyümeden söndürüldü.

DÜZCE 31.07.2021, 17:31
Cumayeri itfaiyesinin anında müdahalesi yangını önledi
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DÜZCE(İHA) – Cumayeri ilçesi Elmalıdere mevkiinde yol kenarında başlayan yangın Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonucunca büyümeden söndürüldü.

Düzce Cumayeri ilçesi Elmalıdere mevkiinde yol kenarında başlayan yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye haber verdi. Cumayeri Belediye İtfaiye ekipleri ihbarı alır almaz yangın yerine kısa sürede ulaştı. Kısa sürede yapılan müdahale ile yangın büyümeden ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yetkililer vatandaşların yangınla karşı daha dikkatli ve duyarlı olmasını isteyerek anız yakmamalarını istediler.
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