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Cumayeri Belediyesi Amerikan Kelebeği’ne karşı mücadele ediyor

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi son yıllarda artan Amerikan Beyaz Kelebeğine karşı önlemleri almaya devam ediyor. Ekipleri ilçe merkezindeki ağaçları ilaçlamaya devam ediyor.

DÜZCE 18.07.2022, 16:55
Cumayeri Belediyesi Amerikan Kelebeği’ne karşı mücadele ediyor

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediyesi son yıllarda artan Amerikan Beyaz Kelebeğine karşı önlemleri almaya devam ediyor. Ekipleri ilçe merkezindeki ağaçları ilaçlamaya devam ediyor.

Cumayeri Belediyesi’ni bağlık ekipler, Amerikan Beyaz Kelebeği tehlikesine karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. İlçe Merkezinde başlatılan ilaçlama çalışmalarında ağaçlara özel solüsyon uygulandı. Ekipler özellikle ana caddeler ve parklarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu “Amerikan Kelebeği ile mücadelemiz sürüyor. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine ilaçlamalarımız devam ediyor. Belediyemiz; 380 735 40 09’u arayıp talepte bulunabilirsiniz” dedi.

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