Cumayeri asfalt çalışmaları sürüyor

Cumayeri Belediyesi, Çaybükü Köyü bağlantı yolu asfalt çalışmalarına Vali Cevdet Atay’ın katılımıyla başladı. Çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Daha yaşanabilir Cumayeri hayaliyle yola çıkan Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu hayallerini tek tek gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Cumayeri merkezi ile Çaybükü Köyü’nü birbirine bağlayan bağlantı yolunda asfalt çalışmalarına start verildi.

Asfalt çalışmalarının başlamasıyla birlikte Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak, İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu incelemelerde bulundular.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu " Valimiz Cevdet Atay, Kaymakamımız Haluk Çakmak, Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen’in katılımları ile Çaybükü Köyü bağlantı yolumuza asfalt çalışmasına start verdik. İnşallah en kısa sürede bitirerek ilçemiz adına önemli bir ulaşım problemini ortadan kaldırıyoruz.

Emeği geçenlere ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.