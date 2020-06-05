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Cuma namazı Nurettin Zafer Stadı’nda kılındı

NORMALLEŞME SÜRECİNİN İLK CUMA NAMAZI DÜZCE’DE NURETTİN ZAFER STADINDA KILINDI. YÜZLERCE KİŞİ STADYUMDA ÇİM SAHANIN ÜZERİNDE SAF TUTARKEN, BAZI KİŞİLER TRİBÜNLERDE NAMAZ KILDI.

Cuma namazı Nurettin Zafer Stadı’nda kılındı

NORMALLEŞME SÜRECİNİN İLK CUMA NAMAZI DÜZCE’DE NURETTİN ZAFER STADINDA KILINDI. YÜZLERCE KİŞİ STADYUMDA ÇİM SAHANIN ÜZERİNDE SAF TUTARKEN, BAZI KİŞİLER TRİBÜNLERDE NAMAZ KILDI.

05 Haziran 2020 Cuma 13:50
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Cuma namazı Nurettin Zafer Stadı’nda kılındı

Normalleşme sürecinin ilk cuma namazı Düzce’de Nurettin Zafer Stadı’nda kılındı. Yüzlerce kişi stadyumda çim sahanın üzerinde saf tutarken, bazı kişiler tribünlerde namaz kıldı.

Korona virüs salgını sonrasında uzun bir süreden sonra cuma namazlarının kılınması için onay verilmiş binlerce vatandaş camilerde namazını kılmıştı. Normalleşme sürecinin ardından ilk cuma namazı Düzce’de Nurettin Zafer Stadı’nda kılındı. Yüzlerce vatandaş stadyumun çimlerinde saf tutarken, bazı vatandaşlar tribünlerde namaz kıldı.

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