Covid-19 salgınının KOBİ’lere etkileri

DÜZCE(İHA) – Korona virüs sonrasında KOBİ’lerin salgında ki etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilsoft Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Veli, "KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu ticari yazılımları birbirine entegre çalışacak şekilde sunma vizyonuyla faaliyet gösteren Bilsoft Yazılım, ön muhasebe programına entegre çalışan teknik servis programını kullanıcılarına sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgını nedeni ile getirilen kısıtlamalar, kişiler arası temasların asgari düzeye indirildiği bir dönem oldu. Covid-19 salgınının KOBİ’lere etki ettiği bu süreç ile ilgili olarak Bilsoft Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Veli konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Veli, geliştirdikleri yazılım ile KOBİ’lerin salgını en az etki ile atlatması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Pandemi dolayısıyla getirilen kısıtlamalarla, kişiler arası temasların asgari düzeye indirildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu durum, büyük işletmelerin yanında, yiyecek içecek işletmeleri başta olmak üzere KOBİ’lerin iş yapış şekillerini de önemli oranda etkiledi. Pandemi dolayısıyla hem işletme sahipleri hem de müşteriler temasa geçmeden işlemlerini tamamlamak istiyor. O nedenle, işletmeler mümkün olan her alanda online ticari yazılımları iş yapış şekillerine entegre ederek müşterilerine evlerinden işlemlerini gerçekleştirme/takip etme imkanı sağlamaktadır. Müşterilere internetin olduğu her yerden işlemlerini takip etme olanağı sağlayan ticari yazılımlardan bir tanesi de teknik servis programlarıdır. Teknik servis programları, müşterilere internetin olduğu her yerden cep telefonu, tablet veya bilgisayar üzerinden teknik servise verilen cihazın servise girişinden itibaren geçirdiği tamir ve bakım işlemlerine ilişkin bütün süreçleri adım adım takip etme olanağı sağlamaktadır. Bu programlar, özellikle elektronik cihazların bakım onarım işlemlerini gerçekleştiren işletmelerin cihazı teslim alması ile başlayan ve cihazın bakımının/onarımının yapılarak müşteriye teslim süreçlerinin etkin ve hatasız şekilde takip edilmesine olanak sağlayan internet tabanlı programlardır" dedi.

“Hem işletme hem müşteri takip edebiliyor”

Veli, adım adım takip ettiklerini belirterek "KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu ticari yazılımları birbirine entegre çalışacak şekilde sunma vizyonuyla faaliyet gösteren Bilsoft Yazılım, ön muhasebe programına entegre çalışan teknik servis programını kullanıcılarına sunmaktadır. Bilsoft teknik servis programı, arızalı cihazların teknik servislere tesliminden itibaren gerçekleştirilen bakım, onarım, fiyatlandırma, iptal gibi süreçlerin hem işletme tarafından hem de müşteri tarafından cep telefonu, tablet veya bilgisayar üzerinden takip edilmesine olanak sağlamaktadır. Bunun yanında, ön muhasebe programına entegre çalışması sayesinde gerçekleştirilen işlemlerin faturalandırılması ve firmanın gelir-giderinin takibine ilişkin süreçleri de kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, Bilsoft teknik servis programı müşterilere e-posta veya sms yoluyla cihaz bakım-onarım süreçlerine ilişkin bilgilendirmeye olanak sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Geliştirdikleri programların arayüzünün basit ve kullanımının kolay olmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Bilsoft Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Veli, cihaz bakım, onarım hizmeti veren firmaların Bilsoft teknik servis programını web sitelerini ziyaret ederek indirebileceklerini ifade etti.