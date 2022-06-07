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Çöpler sanat oldu, Çevre Haftasında sergilendi

Düzce’de geri dönüşüm atıklarından yapılan ürünler düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

DÜZCE 07.06.2022, 16:57
Çöpler sanat oldu, Çevre Haftasında sergilendi

Düzce’de geri dönüşüm atıklarından yapılan ürünler düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Düzce Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle Çevre Haftası etkinlikleri dolayısıyla sergi düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde atıklardan yapılan birbirinden güzel ürünler sergilendi. Etkinliğe, Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, geri dönüşüm atıklarını en güzel şekilde değerlendiren okullara ödül verildi.

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