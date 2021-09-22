Çöp girecek, gübre çıkacak

DÜZCE(İHA) – Çöpün gübre ve toprak iyileştirici ürün olarak kullanılabilmesi, organik kökenli atık maddelerin gübre olarak tekrar toprağa kazandırılması ve çevrenin korunmasının sağlanmasına yönelik atılan adımın ardından TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi yetkilileri Düzce’ye geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehrin çöp sorununu tarihe gömen işletmeyi faaliyete sokmasının ardından, tesisten çıkan atığın gübre olarak yeniden toprakla buluşturulması adına yaptığı girişimler hızlandı. Çöpten gübre üretilerek ekonomiye geri kazandırılması adına ilk adımı Şubat ayında atılan ve bu yönde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Ege Üniversitesi ile akademisyenleri ile bir araya gelen Başkan Özlü, Ağustos ayında ise Düzce İli Katı Atık Birliği (DİKAB) ve TÜBİTAK arasında atılan imza ile çalışmalara başlamıştı.

Çıkan atığın gübre ve toprak iyileştirici ürün olarak kullanılabilmesi, organik kökenli atık maddelerin gübre olarak tekrar toprağa kazandırılması ve çevrenin korunmasının sağlanmasına yönelik atılan adımın ardından Marmara Araştırma Merkezi yetkilileri Düzce’ye geldi. Tesisin durumu ve çöp değerlerine yönelik incelemelerde bulunan yetkililer, çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi adına analizler gerçekleştirmek için numune aldı.

Başkan Özlü, “Kısa süre önce DİKAB ve TÜBİTAK arasında imzaladığımız sözleşmenin karşılığını almaya başlıyoruz. Tesisimiz ile ilgili teknik çalışmalar devam ediyor. Tesisi ziyaret eden heyet gerekli numuneleri aldılar. Analizler sonucunda izleyeceğimiz yolda daha net ortaya çıkmış olacak. Kapsamlı çalışmalarla ekonomik değer olarak hep birlikte geri dönüşümüne şahitlik edeceğiz. Kentimizi temiz tutmanın yanında atıklardan elde edilen gübre ile zengin bir toprağa kavuşacağız” dedi.