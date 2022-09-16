Com.tr alan adları artık belgesiz

DÜZCE(İHA) – Serbay Interactive Dijital Stratejisti Ertuğrul Özkan, “Com.tr, org.tr gibi alan adlarını almak isteyenler, daha önceden belge süreci geçirmekteydi, artık buna gerek yok” dedi.

Yönetimi 1991 yılından beri ODTÜ (Nic.TR)’de olan .tr alan adlarının yönetimi 14 Eylül 2022 tarihinden itibaren BTK’ya (TRABİS) devredildi.

BTK’ya devredilen .tr alan adları devrin ardından köklü değişliklere gidildi. Konu ile ilgili açıklamalar bulunan Serbay Interactive Dijital Stratejisti Ertuğrul Özkan, “Com.tr, org.tr, gibi alan adları almak isteyenler, daha önceden bir belgeli süreç geçirmekteydi. Artık buna gerek yok, bu belgeli süreçte bilinçsiz kullanıcılar çok fazla aracı nedeni ile gereksiz masraflar yapmak zorunda kalıyordu. Şimdi kolaylıkla herkes alabilir“ dedi.

Belgesiz döneme geçilmesinin ardından bu dönemin fırsat olduğunu belirten Ertuğrul Özkan, “Önceden bu süreçler belgeli bir şekilde ilerliyordu, ya marka tescil belgen olacaktı yoksa ona başvuru yapacaktın, ya ticari işletmenin faaliyet belgesinde geçmesi gerekiyordu gibi koşulları vardı. Bu nedenle alınamayan birçok alan adı bulunmakta, bu yeni başlangıçla beraber bu fırsatın değerlendirmesi gerekiyor” diyerek tavsiyelerde bulundu.