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Çöken yolda asfalt çalışması başladı

Düzce ve Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz sahil yolunda Şubat ayında heyelan ve çökme meydana gelmişti. Alt yapı çalışmalarının ardından asfalt serilmeye başlandı.

DÜZCE 22.08.2022, 13:53
Çöken yolda asfalt çalışması başladı

Düzce ve Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz sahil yolunda Şubat ayında heyelan ve çökme meydana gelmişti. Alt yapı çalışmalarının ardından asfalt serilmeye başlandı.

Düzce Sakarya arası Paşalar Köyü mevkiinde çöken yolun alt yapısı Karayolları tarafından yapıldı. Tamamlanan yolda asfalt serme işlemlerine geçildi. Yolun asfaltlanmasının ardından çizgileri çizilerek tekrar trafiğe açılacak.

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