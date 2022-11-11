Coğrafi işaretli lezzetleri tadacaklar

Düzce Belediyesi, coğrafi işaretli ürünleri vatandaşlarla buluşturmayı amaçlayan ‘Tarihi Konuralp Pilavcısını’ hizmete açtı.

Düzce Belediyesi, tarihten turizme, kültürel etkinliklerden sosyal çalışmalara kadar farklı alanlarda vatandaşlara ulaştırdığı belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Belediye iştirak şirketi BelTUR çatısı altında Düzce’nin yöresel lezzetlerini vatandaşla buluşturan Düzce Belediyesi, Osmanlı Saraylarının vazgeçilmez lezzeti olarak bilinen coğrafi işaretli Konuralp Pirincinden yapılan yufkalı, etli, nohutlu pilavı ‘Tarihi Konuralp Pilavcısı’nda Düzcelilerin damak tadına sundu.

Millet Bahçesi girişinde hizmete açılan ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ‘Tarihi Konuralp Pilavcısı’ menüsüne Düzce’nin bir diğer coğrafi işaretli ürünü olan Melengüççeği tatlısını da katarak, vatandaşların yöresel lezzetlere hızlı şekilde erişebilmelerine de imkan sağlamış oldu.