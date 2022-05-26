Çocukluklarını tekrardan yaşama imkanı buldular

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün düzenlediği “Nostalji Günü” etkinliğiyle katılımcılar, çocukluğunu tekrardan yaşama imkanı buldu.

Geleneksel Çocuk Oyunları dersi dahilinde, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe; öğretim görevlisi Dr. Pelin Ustaoğlu, Nasırlı İlköğretim Okulu ve Su Damlası İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile üniversiteli gençler katılım sağladı.

Geleneksel çocuk oyunlarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler, bu oyunların Türk kültüründeki yerinin de korunmasına katkı sağladı. Türk toplumunda iz bırakan; “İp atlama, halat çekme, yakan top, misket, istop, mendil kapma, çuval yarışı, dokuztaş ve eski minder, yağ satarım bal satarım” gibi oyunlarla katılımcılar nostaljiden renkli bir gün yaşamanın ayrıcalığını hissettiler.