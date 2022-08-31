Çocuklarla voleybol oynadılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesinde ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor, Sağlık ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı müdürleri spor salonunda çalışan çocuklar voleybol oynadılar.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ali Sat ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz bir takım ziyaretler için gittikleri Yığılca ilçesinde spor salonunda spor yapan çocuklarla birlikte voleybol oynadılar.

Çocuklar hoşça vakit geçirdikleri müdürlere teşekkür ettiler.