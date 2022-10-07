Çocuklarda ileri yaşam desteği anlatıldı

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde görevli sağlık personellerinin, çocuk hastalarda ileri yaşam desteği konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla “Çocuklarda Temel ve İleri Yaşam Desteği” konulu eğitim düzenlendi.

Düzce Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Cahit Temizkan, bebek ve çocuklarda acil olgu yönetimi ve temel yaşam desteği adımlarını teorik olarak anlattı.

Temel yaşam desteğinin; tıbbi tedavi ve normal kalp hareketini sağlayana kadar, beyne ve diğer hayati organlara bir miktar oksijenlenmiş kan akımını sağlamak amacıyla yapıldığını belirten Dr. Temizkan, temel yaşam desteğinin acil durumlarda sağ kalım oranını arttırdığına işaret etti.

Temel yaşam desteğinin basamaklarının havayolu, solunum ve dolaşım değerlendirmesi olduğuna dikkat çeken Temizkan, doğru nabız kontrolü ve göğüs kompresyonu, ventilasyon ve defibrilatör uygulamalarını görseller üzerinden katılımcılarla paylaştı.

İleri yaşam desteğinde çocuklarda en iyi sonuçların göğüs basısı ve ventilasyonun bir arada olmasıyla elde edildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Temizkan, asfiksiyal arrest yüzdesinin fazla olmasından dolayı ventilasyonun önemine vurgu yaptı.

Sunumunda özellikle bebeklerde ve çocuklarda sık görülen boğaza yabancı bir cisim kaçması veya takılması durumlarında ilk yardım uygulamalarına da yer veren Öğretim Üyesi Ramazan Cahit Temizkan, katılımcıların merak ettiği soruları yanıtlayarak eğitimi tamamladı.