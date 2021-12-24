Çocuklarda anestezi anlatıldı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aralık ayı konferans serisi kapsamında “Çocukta Genel Anestezi Nörotoksisitesi Masal mı, Gerçek mi?” konulu konferans düzenlendi.

Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ile öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülbin Sezen, “Çocukta Genel Anestezi Nörotoksisitesi Masal mı, Gerçek mi?” konulu sunum gerçekleştirdi.

Her yıl dünya genelinde yaklaşık 300 milyon çocuğun anestezi altında cerrahi girişim geçirdiğine dikkat çekerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Gülbin Sezen, oldukça kırılgan olabilen bu yaş grubunda uygulanan anestezi yöntemlerinin çocuğa özel olmasına rağmen risk oluşturabildiğini vurguladı.

“Çalışmaların çok büyük çoğunluğu hayvan çalışmaları”

Anestezik maddelerin, nörolojik gelişim üzerine etkilerini inceleyen çalışmaların çok büyük çoğunluğunun hayvan çalışmaları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sezen, “Bu çalışmalarda, hem damar yolundan kullanılan hem de solunum yoluyla kullanılan anesteziklerin, gelişmekte olan beyinde olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir. Başlıca etkiler; nöronların kendiliğinden ölümü ve nöronlar arası bağlantıların oluşturulamaması olup bunların sonucu olarak da ileriki yaşlarında öğrenme güçlüğü ve davranış sorunları yaşanmasıdır. Bu çalışmalar incelendiğinde; öncelikle hayvanların hem beyin yapıları hem de gelişim süreçleri insana göre çok farklıdır, ayrıca yapılan bu hayvan çalışmalarında anestezik ilaçlara maruziyet yaşı insan yaşına çevrildiğinde insanın doğum öncesi dönemine denk geldiği görülmekte, anestezik ilaçlara maruziyet süre ve dozlarının ise rutin uygulanan dozların çok üzerinde olmaktadır.” dedi.

Ebeveynlere tavsiyeler

Son olarak ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Sezen, “Planlanan ameliyatların, girişimlerin zamanlamasını çocuğunuzun birinci basamak doktoru, cerrahi-prosedür uzmanı ve anestezi uzmanı ile tartışın. Çocuğunuzun beyin gelişimine anestezik maruziyetinin bilinmeyen riskine ilişkin endişeler, gerekli bir işlemin iptal edilmesi veya geciktirilmesiyle ilişkili potansiyel zarara karşı tartılmalıdır. Her çocuğun bakımı, yaşı, işlemin türü, aciliyeti ve diğer sağlık faktörlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu tavsiyeyi de en iyi çocuğunuzun doktorları verebilir” ifadelerini kullandı.

Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı’nın plaket takdimi ile sona erdi.