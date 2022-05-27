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Çocuklara yönelik kompost çayı eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesinde çocuklara yönelik “Kompost Çayı Üretimi” konusunda uygulamalı eğitim verildi.

DÜZCE 27.05.2022, 09:45 27.05.2022, 09:59
Çocuklara yönelik kompost çayı eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesinde çocuklara yönelik “Kompost Çayı Üretimi” konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM), yürüttüğü katma değerli çalışmaların yanında çocukların gelişimlerini destekleyici bilimsel faaliyetler de gerçekleştiriyor. Bu dahilde, DÜTAGAM Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Filiz Arslan ve Doç. Dr. Çağlar Akçay ile öğretim görevlisi Dr. Faik Ceylan tarafından Hayalimiz Anaokulundaki çocuklara yönelik “Kompost Çayı Üretimi” konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Öğrencilerin kompost çayı üretimi ile ilgili sorularını yanıtlayan ve onlara uygulama deneyimi sunan Düzce Üniversitesi akademisyenleri, etkinliğin düzenlenmesine destek veren ve etkinliğe katılanlara teşekkür ettiler.

Küçük yaşlarına rağmen etkinliğe ve doğaya büyük ilgi gösteren çocuklara ve yetişmelerine emek veren ailelere de teşekkür eden Düzce Üniversitesi öğretim elemanları, DÜTAGAM olarak geleceğimize yön verecek çocuklara tarımsal atıkların değerlendirilmesi ve doğa ile ilgili eğitimler vermeye keyifle devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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