Çocuklara trafik uygulamalı anlatılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından hizmete açılan trafik eğitim parkurunda, çocuklara trafik uygulamalı olarak anlatılmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi tarafından Melen Su park bölgesinde çocuklara ve öğrencilere yönelik hizmete açılan trafik eğitim parkuru eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Düzce Çocuk trafik eğitim parkında ilkyardım eğitimleri yoğun katılım ile devam ediyor. Güvenli trafiğin ardından bilinçli ilkyardım bilen öğrencilerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren ekipler, okullarda ki öğrencilere yönelik eğitimlerine devam edecek.