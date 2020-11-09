Çocuklar üşümesin diye kampanya başlatıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal belediyecilik hususunda da farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Başkan Özlü, bu kapsamda yaklaşan kış mevsimi öncesinde “Çocuklar üşümesin” diyerek kıyafet kampanyası başlatılması talimatı verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 7’den 70’e vatandaşlar ile temas kurulması, sosyal belediyecilik manasında yapılması gerekenlerin sürdürülebilmesi için ilgili birimleri yönlendirmeyi sürdürüyor. Başkan Özlü’nün talimatlarıyla harekete geçen Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesinde çocuklar üşümesin diye ‘Bir Bot, Bir mont’ kampanyası başlattı.

Destek vermek isteyenlere çağrı

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında her zaman olduğu gibi yine köprü vazifesi gören Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü başlatılan kampanyada Düzce deki tüm ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmayı hedefleniyor. Bu kapsamda, Müdürlüğe bağlı Sosyal Çalışma Uzmanları tarafından tespit edilip, incelemesi gerçekleştirilen çocuklara bot, mont, atkı, eldiven gibi kışlık giyecek ihtiyaçları temin edilecek. Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanyaya destek olmak isteyen hayırseverler müdürlük ile irtibat kurarak gerekli bilgilendirmeye ulaşabilecekler.