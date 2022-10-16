Çocuklar spora teşvik ediliyor

DÜZCE (İHA) – Çilimli Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kick boks kursunda eğitimler başladı.

Düzce’de çocuklar ve gençler spora teşvik ediliyor. Bu çerçevede, Çilimli Gençlik Merkezi’nde açılan kick boks kursuna çok sayıda çocuk başvurdu. Eğitimlere katılıp, başarılı olan sporcular, lisanları çıkartılarak Türkiye şampiyonalarına gönderilecek.