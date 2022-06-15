Çocuklar oyunda anneler kursta

DÜZCE(İHA) – Düzce’de mahalle konaklarında açılan Meslek Edindirme Kursları büyük ilgi görüyor. Anneler kurstayken çocukları da oyun oynuyor.

Düzce Belediyesinin açtığı mahalle konakları bölge insanının meslek edinmesi ve çeşitli kurslarla kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. İlk olarak açılan Beyciler Mahalle Konağını faaliyete geçiren Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) iğne oyası ve okuma yazma kurslarını açtı.

Mahalle sakinleri Düzce Belediyesi ve BELMEK yönetimlerine tanıdıkları olanaklardan dolayı minnettar olduklarını her fırsatta dile getiriyor. Kurslara katılımın çok iyi olduğunu kaydeden İğne Oyası eğitmeni Esra Bayraktar, “3 ay boyunca çalışacağız. Kursiyerlerimizin hepsi burada ikamet eden kadınlarımız. Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür ediyorlar. Biz de buradan güzel işler çıkartacağız” ifadelerinde bulundu.

Beyciler Mahallesinde ikamet eden ve açılan kursa katılan Gülşah Cirit, mahallelerinde kurs açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Başkan Özlü’ye teşekkür eden Cirit, “ Boş vakitlerimizi burada değerlendiriyoruz, kendi ihtiyaçlarımızı ve eksiklerimizi hazırlıyoruz.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Oyun odası kadınlara yaradı

Beyciler Mahalle Konağı içerisinde çocuk oyun odasının bulunması ise mahalle sakinlerinin kursa katılmalarında önemli bir rol oynadı. Mahalle konağındaki kurslara rahatlıkla gelebildiklerini kaydeden kursiyer Derya Topkara, “Mahalle Konağına çocuğumla birlikte gelebiliyorum. Bu yüzden içim rahat. Mahallemde böyle bir kurs olmasından dolayı çok mutluyum”

şeklinde konuştu.

Mahalle konağı içerisindeki oyun odasında çocuklar oyun oynarken anneleri de kurslara katılarak el becerilerini geliştiriyor.