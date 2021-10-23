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Çocuklar, kukla Masalina ile değerlerini öğrenecek

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yurtdışından 2 ülke, Türkiye’den ise 2 şehir ve 2 ilçe birlikte hazırlanan kukla ile çocuklara değerler eğitimi verecek. E-Twinning projesi olan ‘Masalina’ ile birlikte 4-10 yaş arası çocuklar değerlerini öğrenecekler.

DÜZCE 23.10.2021, 09:37
Çocuklar, kukla Masalina ile değerlerini öğrenecek

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yurtdışından 2 ülke, Türkiye’den ise 2 şehir ve 2 ilçe birlikte hazırlanan kukla ile çocuklara değerler eğitimi verecek. E-Twinning projesi olan ‘Masalina’ ile birlikte 4-10 yaş arası çocuklar değerlerini öğrenecekler.

Düzce Mevlana MTAL yönetimi öncülüğünde hazırlanan projenin uygulama ve tasarım aşamasında 14-16 yaş, uygulama sürecinde ise 4-10 yaş aralığındaki öğrencilerin yer alması planlanıyor. 4-10 yaş çocuklarına Masalina ile verilecek olan değerler eğitimi çocukların tüm gelişimleri açısından önem taşırken eğitim sisteminin öğretim programının tüm kademelerinde projede ele alınan değerlerin var olması öğrenme ve pekiştirmeyi arttırması hedefleniyor.

Proje kapsamında seçilecek olan kukla ve çeşitli etkinlikler ile 4 ay boyunca her ay 4-10 yaş öğrencilerine bir değer öğretilecek ve öğrencilere sorumluluk verilerek yine her ay bir değer işlenecek. Ayın sonunda ise ele alınan değerin öğrenilme düzeyinin ölçümü yapılacak. Proje çalışmasında Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Bahriye Sezgin ile birlikte toplam 9 öğretmen yer alacak. Masalina projesinde Romanya’dan Scoala Gimnaziala Nifon Balasescu, Ürdün’den Alaal Secondary Comprehensive School for Girls, Düzce’den Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat Sorgun’dan Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İlkokulu, Zonguldak’tan Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, ve Çaycuma Anaokulu, Akçahatipler ilkokulu ortak çalışma yapacak.

Projede yer alan “Masalina” karakteri ise Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin özgün çizimleri ile çizilip örülerek hayat buldu. Proje çalışmasına lise, okul öncesi ve ilkokul seviyelerinden öğrencilerin de katılmasının sağlanması amaçlanıyor.

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