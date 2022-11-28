Çocuklar deprem korkusunu bir an olsa unuttu

Düzce Belediyesi 5,9 şiddetindeki depremin ardından saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle çocukların büyük korku yaşadığı sarsıntının ardından Çocuk Üniversitesi personelleri toplanma alanlarında aileleri ile yaşayan çocukları ziyaret ederek balon ve çanta hediye etti.

Düzce Belediyesi Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlara destek sağlamaya devam ediyor. Birçok noktada talep ve ihtiyaçlara cevap veren ekipler, depremden en çok etkilenen ve büyük korku yaşayan çocukları da unutmadı. Kentin belli noktalarında oluşturulan yaşam alanlarında aileleri ile birlikte konaklayan çocuklar yaşadıkları korkuyu bugün bir nebze olsun unuttu. Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi personelleri yaptıkları hazırlıkla Millet Bahçesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda aileleri ile konaklayan çocukları ziyaret etti. Çocuklarla konuşan ekipler, onlar için hazırladıkları balon ve çantalarla yüzlerinin gülmesini sağladı. Ailelerin de isteklerini dinleyen Düzce Belediyesi ekipleri, belediye imkanlarının her yaştan vatandaş için seferber edildiğini belirtti.