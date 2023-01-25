Çocuklar 27 branşta yeni kurslarla buluşacak

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kayıtlarını almaya başladı.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, ikinci dönemin dolu dolu geçmesi için tüm hazırlıklarını tamamlayarak başvuruları almaya başladı. 7-14 yaş aralığında ve bazı kategorilerde 5-6 yaş aralığındaki çocukların kabul edileceği eğitimler 27 farklı kategoride oluşturuldu.