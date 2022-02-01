Çocuk ve gençler için bir araya geldiler

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, çocuklara ve gençlere yönelik gerçekleştirdiği hizmetler ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Düzce’de çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli faaliyetleri yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yeni dönemde de çalışmalarını sürdürmek için faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda müdürlük bünyesinde bulunan sosyal hizmet merkezi ekipleri çocuklara ve gençlere yönelik yürütülen hizmetler ile ilgili sosyal çalışma görevlilerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan faaliyetler görüşülürken, yeni dönemde yapılması planlanan konular ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunuldu.