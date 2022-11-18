Çocuk üniversitesi ara tatilin adresi oldu

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde oluşturulan etkinlik atölyelerini öğrencilerle buluşturdu. 14-18 Kasım tarihleri arasında 8 branşta 300 öğrenci ücretsiz etkinliklerle keyifli ve öğretici zaman geçirdi.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, 14-18 Kasım tarihleri arasındaki ara tatili çocuklar için verimli hale getirmek maksadıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. 8 branşta açılan etkinlik atölyeleri eğitimlerin verildiği çocuk üniversitesine başvuran 300 öğrenci tatil süresince hem eğitim aldı hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Açılan baskı resim atölyesi, Zumba Kids atölyesi, Slime Atölyesi, Kalemliğimi Tasarlıyorum, Blok Kodlama, Jimnastik, Zeka Oyunları ve Ritim atölyesinde eğitim gören, elde ettikleri birikimleri birbirleri ile paylaşan ve verimli bir ara tatil geçiren öğrenciler, sinema etkinlikleriyle de eğitimlerin yorgunluğunu keyifli dakikalar geçirerek attı.