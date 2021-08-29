Çocuk oyunu büyük ilgi gördü

DÜZCE (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından organize edilen ‘Yunus Diye’ çocuk oyunu Düzce’de gösterime girdi. Çocuklar tiyatroya büyük ilgi gösterdi.

Düzce Belediyesi ve Düzce İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Anıtpark meydanında hafta sonu çocuk tiyatrosu etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından organize edilen ‘Yunus diye’ adlı çocuk oyunu Anıtpark’ta sergilendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösteriminde, aileler içinde izleme alanları oluşturuldu. Tiyatronun ilerleyen günlerde çeşitli noktalarda devam etmesi için çalışmalar sürdürülüyor.