Çocuk kulübü yaza hazır

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü Yaz Okulları başlıyor. Sınırlı kontenjanla başvuruların alınacağı kurslarda 5-6 ve 7-14 yaş gruplarında toplam 27 branşta eğitim verilecek. 13 Haziran tarihinden itibaren başvuruların alınacağı yaz okullarında dersler 27 Haziran 2022 tarihinde başlayacak.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, eğitim-öğretim döneminde sürdürdüğü eğitim çalışmalarını Yaz döneminde de devam ettirecek. Bu yıl 27 branşta kursların verileceği ve 13 Haziran 2022 itibariyle kayıtların alınacağı yaz okullarının başlama tarihi ise 27 Haziran 2022 olarak belirlendi.

Öğleden önce ve öğleden sonra olacak şekilde düzenlemeye gidilen yaz okullarında her iki yaş kategorisine de öğleden önce Değerler Eğitimi (Kur’an-ı Kerim Dersleri) dersi verilirken, öğleden sonra ise etkinlik atölyelerine yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

5-6 Yaş grupları Temel Dini Bilgiler, Fiziksel Gelişim, Ritim, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, Minik Şefler Mutfağı ve Bale olmak üzere toplam 7 kategoride kursta eğitim alabilecekken, 7-14 yaş gruplarında ise Robotik Kodlama, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Fransızca, Mutfak Atölyesi, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, Karikatür Atölyesi, Fiziksel Gelişim, Ritim, Klarnet, Gitar, Değerler Eğitimi, Zeka Oyunları, Masal Dinletisi, Montesorri Eğitimi, Etkili ve Hızlı Okuma, Zumba Kids ve Halk Oyunları olmak üzere toplam 20 branşta eğitim verilecek.