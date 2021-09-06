Çocuk kulübü kapılarını açıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü yeni dönemde 21 branş ile eğitime başlıyor.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlaması ve derslerine katkı vermek amacıyla Düzce Belediyesi tarafından açılan Çocuk Kulübü, eğitimlerine yeni dönemde de devam ediyor. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü pandemi gölgesinde sınırlı kontenjanla başladığı eğitimlere 2021 Eylül itibariyle tedbirleri bırakmadan ancak kontenjanı artırarak başlıyor. 7- 14 yaş grubundaki çocukların hem derslerine hem de zihinsel gelişimlerini sağlayacak eğitimler uzman kadro ile sürdürülüyor. Yeni dönem hazırlıklarını tamamlayan Çocuk Kulübü, 6 Eylül Pazartesi itibariyle kayıt almaya başladı.

Robotik kodlama, fen bilimleri, İngilizce, mutfak, görsel sanatlar, halk oyunları, fiziksel gelişim, hareket eğitimi, ritim, klarnet, gitar, piyano, keman, matematik, değerler eğitimi, karikatür, tasarım, zeka oyunları, satranç etkili ve hızlı okuma ve modern dans olmak üzere 21 branşta eğitim verilecek. düzce belediyesi çocuk kulübü bünyesinde ana sınıfı da açılıyor. 5-6 yaş aralığındaki çocuklar için Jimnastik, görsel sanatlar, tasarım, değerler eğitimi, ritim ve minik şefler mutfağı alanlarında hizmet verilecek.