Çocuk koruma kurulu ilk toplantısını yaptı

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan 5395 Sayılı çocuk koruma kanunu çerçevesinde Düzce’de Çocuk Koruma Koordinasyon kurulu kuruldu.

Düzce’de Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde İl koordinasyon kurulu kuruldu. Vali Cevdet Atay başkanlığında kurulan kurula, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Alay Komutanı Albay Murat Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile Vali yardımcıları ve kurum amirleri katılım sağladı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk toplantıda Çocuk Koruma kanunu çerçevesinde yapılacak olan çalışmalar planlandı.