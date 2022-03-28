Çocuk Hakları Komitesi Valiyi ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Hakları Komitesi Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek, ilde yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce’de çocuk haklarının faaliyetlerini kontrol etmek amacı ile çocuklardan kurulan Çocuk Hakları Komitesi’nin il temsilcisi Kaan Gül ve yönetim kurulu üyeleri Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Kaan Gül, Vali Atay’a, dünya çocuk hakları günü, bölgesel çocuk forumu, çocuk hakları komiteleri çalışmaları, sosyal uyum programı, çocuk danışma kurulu toplantıları, çocuk hakları akran eğitimleri uygulamaları, dünya kız çocukları günü ile ilgili yapılan çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.