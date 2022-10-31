Çocuk hakları komitesi çalışmalara başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan çocuk hakları komitesi çalışmalarına başlayarak okullarda ‘Akrandan Akrana’ eğitimlerini verecek.

Düzce’de çocuklar tarafından kurulan çocuk hakları komitesi çalışmalarına başladı. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bağlı Çocuk Hizmetleri Birimi tarafından yürütülen çalışmaları üstlenen Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulu’nda ilk eğitimi gerçekleştirdi. 7. Sınıf öğrencilerine Düzce Çocuk Hakları Komitesi Yürütme Kurulu üyeleri tarafından ‘Akrandan Akrana’ eğitimi verildi.

Çocuklar kendi yaşıtlarından aldığı eğitime ilgi gösterdi.