ÇKS kayıtları devam ediyor

Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada “2023 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül 2022 tarihinde başlamış olup, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Ayrıca, ÇKS’ye ilk defa başvuru yapacak olanlar hariç olmak üzere, beyanında herhangi bir değişiklik olmayan üreticilerimiz e-Devlet Kapısı üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. Aynı şekilde, ÇKS’ye ilk defa başvuru yapacak olanlar hariç olmak üzere, Ziraat Odalarından alınan Çiftçi Belgesi beyan etme zorunluluğu ve çiftçi kayıt formlarından da Muhtar/Aza imzaları kaldırılmıştır” denildi.