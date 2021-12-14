Çizdiği resim Türkiye ikincisi seçildi

DÜZCE (İHA) – Diyanet işleri başkanlığı tarafından yapılan ‘Göç ve Çocuk’ temalı resim yarışmasının sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Düzce’den gönderilen resim Türkiye ikincisi seçildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği resim yarışmasını bu yıl ‘Göç ve Çocuk’ temalı resim yarışması yapıldı. Düzce İl Müftülüğünün yaptığı duyuru sonrasında Düzce il birincisi olarak seçilen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ebrar Demirezen’e ait eser, Türkiye finallerine gönderildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oluşturulan seçici kurul tarafından Düzce’den gönderilen eser, Türkiye ikinciliğine layık görüldü.

Türkiye ikinci olan Ebrar Demirezen’i Vali Cevdet Atay makamında ağırlayarak başarılarının devamını diledi.