Cimere 15 bin 616 başvuru yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne gelen başvurular ile ilgili değerlendirme raporu paylaştı. Rapora göre Düzce’de 2021 yılında 15 bin 616 başvuru yapıldı.

Düzce Valiliği 2021 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) Düzce içinde yapılan başvurular ile ilgili değerlendirme raporu paylaştı. Bu kapsamda 2021 yılında merkeze internet üzerinden 13 bin 166 başvuru yapıldı. Telefon ile 2 bin 267, mektup aracılığı ile 81 ve merkeze giderek 102 başvuru yapıldı. 4 bin 274 şikayet başvurusu alınırken, 10 bin 101 istekte bulunuldu. 441 adet bilgi edinme başvurusu yapılırken, 173 adet görüş önerisinde bulunulurken, 493 adet ihbar, 134 adette diğer konular için işlem yapıldı. 7 bin 115 başvuru ile Sosyal Hizmetler konusunda en çok başvuru olurken, ikinci sırayı 960 başvuru ile Mahalli hizmetler aldı. Sağlık, Kamu ve Özel Sektör çalışanları ve CİMER başvuru Hizmetleri de en çok başvuru yapılan konular oldu.