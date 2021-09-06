Çilimli’ye kadın kaymakam

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamlığı’ndan Elazığ’ın Arıcak ilçesine atanan Onur Şan’dan boşalan koltuğa, Çankırı’nın Bayramören Kaymakam vekili Nur Yalçınkaya atandı.

Mülki İdare Amirleri kararnamesi sonrasında uzun yıllardır Çilimli’de kaymakamlık yapan Onur Şan, Elazığ’ın Arıcak ilçesine kaymakam olarak atandı. Çilimli’ye kararname de herhangi bir isim atanmamıştı. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı Çankırı’nın Bayramören ilçesinde Kaymakam vekili olarak görevlerine devam eden Nur Yalçınkaya’yı Düzce’nin Çilimli ilçesine Kaymakam vekili olarak atandı. Kaymakam Nur Yalçınkaya Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek Çilimli’de ki görevine başladı. Ayrıca, İzmir’in Kiraz ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan Batuhan Sarıoğlu’da Düzce’ye vali yardımcısı olarak atandı.