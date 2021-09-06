banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
THK Kayyumu istifa etti!
THK Kayyumu istifa etti!
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!

Çilimli’ye kadın kaymakam

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamlığı’ndan Elazığ’ın Arıcak ilçesine atanan Onur Şan’dan boşalan koltuğa, Çankırı’nın Bayramören Kaymakam vekili Nur Yalçınkaya atandı.

DÜZCE 06.09.2021, 15:21
Çilimli’ye kadın kaymakam

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamlığı’ndan Elazığ’ın Arıcak ilçesine atanan Onur Şan’dan boşalan koltuğa, Çankırı’nın Bayramören Kaymakam vekili Nur Yalçınkaya atandı.

Mülki İdare Amirleri kararnamesi sonrasında uzun yıllardır Çilimli’de kaymakamlık yapan Onur Şan, Elazığ’ın Arıcak ilçesine kaymakam olarak atandı. Çilimli’ye kararname de herhangi bir isim atanmamıştı. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı Çankırı’nın Bayramören ilçesinde Kaymakam vekili olarak görevlerine devam eden Nur Yalçınkaya’yı Düzce’nin Çilimli ilçesine Kaymakam vekili olarak atandı. Kaymakam Nur Yalçınkaya Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek Çilimli’de ki görevine başladı. Ayrıca, İzmir’in Kiraz ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan Batuhan Sarıoğlu’da Düzce’ye vali yardımcısı olarak atandı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0