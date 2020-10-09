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Çilimli’de okullarda denetim yapıldı

KORONA VİRÜS SALGINI SONRASINDA BAŞLATILAN OKULUM TEMİZ DENETİMLERİ ÇİLİMLİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENETİMLERDE OKULLARDA HERHANGİ BİR SIKINTI ÇIKMADI.

DÜZCE 09.10.2020, 11:56
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Çilimli’de okullarda denetim yapıldı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında başlatılan Okulum temiz denetimleri Çilimli’de gerçekleştirildi. Denetimlerde okullarda herhangi bir sıkıntı çıkmadı.

Korona virüs salgını sonrasında yüz yüze bazı sınıflar için başlatılmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklığında okullarda korona virüs ile ilgili temizlik denetimleri yapılmaya başlandı. Türkiye’nin dört bir yanında oluşturulan ekipler okullarda denetimlerini yaparken, Düzce’de de denetimler hızlandırıldı. Ekipler ilçe ilçe gezerek okulları denetlerken, son denetim ise Çilimli’de ki okullarda gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir sıkıntı çıkmazken okullara Okulum temiz belgesi verildi.

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