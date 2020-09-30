Çilimli’de mahalle ve köy muhtarları ile toplantı yapıldı
DÜZCE VALİLİĞİ GÖREVİNE ATANMASININ ARDINDAN ÇEŞİTLİ ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİREN VALİ ATAY, DÜZCE’DE MAHALLE VE KÖY MUHTARLARI İLE TOPLANTI YAPMAYA DEVAM EDİYOR. ATAY SON OLARAK ÇİLİMLİ’DE MAHALLE VE KÖY MUHTARLARI İLE BİR ARAYA GELDİ.
DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği görevine atanmasının ardından çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Vali Atay, Düzce’de mahalle ve köy muhtarları ile toplantı yapmaya devam ediyor. Atay son olarak Çilimli’de Mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.
Düzce’de göreve başlaması ile birlikte Düzce’yi tanıma çalışmalarını sürdüren Düzce Valisi Cevdet Atay, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmesinin ardından mahalle ve köy muhtarları ile toplantı düzenlemiş, Düzce’nin sorun ve sıkıntılarını daha iyi tanıma fırsatı yakalayan Vali Atay, son olarak Çilimli’de mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Vali Atay’a Çilimli Kaymakamı Onur Şan ve belediye Başkanı Muhsin Yavuz’da eşlik etti. Vali Atay, muhtarların taleplerini dinleyerek çözüm noktasında istişarelerde bulundu. Atay, Korona virüs ile mücadelede muhtarların görev yerlerinde hassasiyet göstermelerini istedi. Maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlara uyarı verilmesini isteyen Atay: “Mücedele topyekün hepimizin görevi. Sorumluluklarımızı yerine getirelim” ifadelerinde bulundu.
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