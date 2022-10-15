Çilimli’de faaliyetler öğrencilere anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak geçtiğimiz aylarda hizmete giren Çilimli Gençlik merkezi, çalışmalarını öğrencilere anlatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Çilimli ilçesinde hizmete girerek, öğrenciler için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmeye başlayan Gençlik Merkezi, okulların açılması ile birlikte çocuklara okullarda eğitim vermeye başladı. Daha önce bir çok öğrenci ile bir araya gelen Gençlik merkezi liderleri Esenli İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek çocuklarla buluştu. Merkezin faaliyetlerini çocuklara anlatan personeller, çocukları etkinliklere ve kurslara davet etti.