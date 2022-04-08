Cihan Ünal ikinci kez baba oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Özel Kalem Müdürü Cihan Ünal ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gülsüm ile Cihan Ünal çiftinin Alparslan adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Genç çift ikinci kez anne baba olmanın mutluğunu yaşıyor. Ünal ailesi 4 yaşındaki Aslı’dan sonra ikinci kez evlat sahibi oldu. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cihan Ünal mutluluğunu “Ailemizin bereketleri, evimizin neşeleri, huzurumuz, her şeyimiz, bu dünyada Rabbimizin bize bahşettiği verilen en büyük nimetsiniz. En güzel hediyesisiniz. Sizi yaradan Rabbime, bize bağışlayan Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Rabbim dinine, vatanına, milletine, devletine ve ailesine yakışır bir evlat olmayı nasip etsin inşallah” sözleriyle paylaştı.