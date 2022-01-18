Çiftlik Gençlik Spor Kulübü ikinci yarıda iddialı

DÜZCE(İHA) – Düzce 1. Amatör ligde mücadele eden Çiftlik Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Emin Atay, “Bu sezonu şampiyonlukla bitirmek istiyoruz. Sürprizlere açık olun” dedi.

Çiftlik Gençlik Spor yönetimi ve futbolcuları sezonun ilk yarısının bitiminin ardından gerçekleştirilen yemekte bir araya geldi.

Yemek sonrası düzenlenen toplantıda sezonun ilk yarısının değerlendirmesi yapılırken, ara transfer döneminde kulübe katılacak yeni futbolcular tanıtıldı.

Antrenör Ömer Faruk Kubilay, oyuncularına ilk yarıda gösterdikleri performans için teşekkür ederek, “Oyuncularımın ilk yarıda gösterdikleri performanstan genel olarak memnunum. Topa sahip olan, önde baskı yapan ve agresif oyun anlayışıyla sahada kendini gösteren bir takım kurmak istedik. Yaşanan sakatlıklar, cezalar nedeniyle birçok oyuncumuzdan faydalanamamış olmamıza rağmen bunu başardık. Önümüzde maçlarda da puan kaybı yaşamadan liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz” dedi.

Kulüp Başkanı Ahmet Emin Atay, yeni hedeflerle sezona girdiklerini belirterek “Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Allah’a şükür alnımızın akıyla istediğimiz sonuçları alıyoruz. Amacımız bölgede yapılaşmasıyla örnek olacak, yetenekli bir takım kurmaktı. Teknik ekibimizin yönlendirmeleri ve yönetimimizin desteğiyle birlikte bunu başardık. Bu sezonu şampiyonlukla bitirmek istiyoruz. Sürprizlere açık olun” şeklinde konuştu.

Yemeğe katılan isimlerden eski Düzcespor Kulübü Başkanı ve Düzceli iş adamı Bayram Ali Kubilay’da futbolcularla bir araya gelerek takımı tebrik etti. Burada futbolculara geçmiş tecrübelerini paylaşan Kubilay, takıma oynayacakları maçlar için başarılar diledi.

Yeni transferlerin de tanıtıldığı yemekte yöneticilerimizden Serdar Samet Kubilay ve Musa Erkubilay’da ortak yaptıkları konuşmada, takımın her zaman yanında olduklarını ve kulübün daha iyi yerlere gelmesi için çok çalışacaklarını vurguladılar.