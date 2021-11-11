Çiftçilere ekipman desteği

DÜZCE (İHA) – Düzce’de fındık üreticilerine ekipman desteği verildi.

Düzce’de çiftçilere yönelik destekleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince başlatılan proje kapsamında çiftçilere ekipman dağıtımı yapıldı. Dağıtım programında Düzce Valisi Cevdet Atay da yer aldı. Düzceli çiftçilere tohum, fide, ve tarım arazilerinde kullanılabilecek ekipmanlar düzenlenen törenle verildi.