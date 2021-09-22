Çiftçiler bilgileniyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de çiftçilere yönelik eğitim faaliyetlerine devam eden Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ağustos ayında 42 çiftçiye çeşitli konularda eğitim verdi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çiftçilere yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçelere giderek tek tek çiftçilerle buluşan İl Müdürlüğü eğitim ekipleri Gölyaka’da 10 çiftçiye Bitki koruma ürünleri uygulayıcısı eğitimi verildi. Ekipler daha sonra Cumayeri’nda 15, Gümüşova’da ise 17 kişiye fındıkta entegre mücadele eğitim toplantısı düzenledi. Çiftçilerin daha rahat ve bilgili olmasını isteyen ekipler, eğitim programlarına devam edecek.